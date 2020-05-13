شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ونحب تانى ليه الحلقة 19.. شريف منير يتعرض لحادث مروع بعد زواج طليقته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة 19 من مسلسل ونحب تانى ليه، للنجمة ياسمين عبد العزيز، والذى يعرض على قناة CBC، وCBC دراما، محاولات عبد الله الروبى "شريف منير" لمعرفة العلاقة التى تربط غالية "ياسمين عبد العزيز" بمراد السويفى "كريم فهمى"، بعدما أكتشف وجود كريم فى موقع التصوير بمرسى علم، وتذكر أنه قد رآه من قبل فى الجاليرى الخاص بياسمين.

وذهب شريف لحجرة ياسمين فى الأوتيل، وطرق الباب ثم دخل مندفعا دون استئذان مما جعلها تغضب بسبب ذلك، فسألها منفعلا عن العلاقة التى تربطها بكريم فهمى، وتأبى ياسمين أن ترد وتقول له إنه ليس من حقه أن يسأل عن حياتها الشخصية، كما تفعل هى، فهى لم تسأله عن سبب جلوسه طيلة الوقت مع ميرنا "سمر مرسى" أو أختها هدير "كارولين عزمى"، كما لم تسأله عن سبب اصطحاب صديقة مهند لمنزله، وفى نهاية حديثها تعتزر له عن تكملة الفيلم وتعود إلى منزلها فى القاهرة.

وتبدو أن الغيرة قد دفعته لمعاودة الإتصال بها مرة أخرى بعد عودتها، ليسألها عن العلاقة التى تربطها بكريم فهمى، وهنا تجيب ياسمين وتقول له أنه قد طلبها للزواج ووافقت، يصدم شريف من المفاجأة ويغلق الهاتف دون أن ينطق بكلمة .

بعد انتهاء تصوير الفيلم فى مرسى علم يقرر شريف أن يعود للقاهرة بسيارته وليس بالأتوبيس الذى يعود فيه باقى فريق عمل الفيلم، وتأبى سمر مرسى أن تتركه بمفرده، فتقرر أن تركب معه، وتسأله عن سبب حالة الحزن التى يعيشها وتخمن أن ياسمين هى السبب مما يدفعه للصراخ فى وجهها غير منتبها للطريق، ويسفر ذلك عن حادث مروع حيث تنقلب السيارة وهم بداخلها، ليجدهم المارة غارقين فى دمائهم، فهل سيقضى الحادث على حياتهم هذا ماسنعرفه فى الحلقة القادمة.