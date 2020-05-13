شكرا لقرائتكم خبر عن أحلى اختيار عملته فى حياتى.. هنادى مهنى "تعاكس" خطيبها أحمد خالد صالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غازلت الفنانة هنادى مهنى، خطيبها الفنان أحمد خالد صالح، فى صورة له من كواليس مسلسل الاختيار، الذى يعرض حاليًا ضمن سباق دراما رمضان 2020، مؤكدة أنه أحلى اختيار فى حياتها.





ونشر صالح، صورة من تصوير مسلسل الاختيار، عبر حسابه على إنستجرام، لترد عليه خطيبته هنادى: "أحلى اختيار عملته فى حياتى".️





من ناحية أخرى، تشارك الفنانة هنادى مهنا خلال ماراثون دراما رمضان الجارى فى مسلسلين دفعة واحدة هما "الفتوة" بشخصية "سكر"، بينما تلعب دور "رشا" فى مسلسل "خيانة عهد"، وهما الشخصيتان التى يتعرض كلاهما لتحولات كبيرة فى الأحداث خاصة خلال الحلقات الماضية، حيث تلعب فى مسلسل "الفتوة" دور الفتاة بنت "المعددة" التى تحب شيخ شاب "خالد صالح" بينما تضغط أمها عليها من جهة اخرى كى تتزوج فرج الدراع اليمين لفتوة الحارة، مما تسبب فى بكائها خلال حلقة الأمس أمام إصرار أمها على رفضها الزواج ممن تحب.

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بينما فى مسلسل "خيانة عهد"، فتعيش شخصية "رشا" التى تقوم بلعبها خلال الأحداث حالة كبيرة من الحزن أيضاً، وذلك بسبب وفاة حبيبها هشام نجل عهد "يسرا" مما تسبب فى كسرة قلبها إلى حد كبير، وبالتالى مع حالة الحزن التى تعيشها هنادى من خلال الشخصيتين عبر أحداث كلا المسلسلين فإن متابعيها على انستجرام حاولوا التفاعل معها بطريقتهم المختلفة مثلما يظهر فى الصور التالية، حيث قال أحد المتابعين "ها اتجوزوا انا ما تعيطيش" فى إشارة لبكائها رفضاً للزواج من "فرج" فى مسلسل الفتوة.





يذكر أن مسلسل "الاختيار" هو بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، محمد رجب، إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، صلاح عبد الله، كريم عبد الخالق، محمد عز، مها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.