شكرا لقرائتكم خبر عن دياب يغازل زوجته: أجمل حاجة حصلت فى حياتى.. بحبك قوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النجم محمد دياب، الذى يعيش فى أقصى درجات التوهج الفنى هذه الأيام بعد نجاحه فى الأعمال الدرامية التى شارك فيها هذا العام، لأول مرة يخرج عن صمته تجاه زوجته وشريكه حياته ويعلن حبه القوى لها من خلال ما نشره على إنستجرام ليعبر لها أنها السند والمأوى التى أنقذته فى عز المحن التى مر بها هذا العام، وأضاف أنه لولاها لما خرج من هذه المحن، وأنها أحلى شىء حصل فى حياته، وأعلن أمام الملايين على إنستجرام أنه يحبها جدا.

يذكر أن دياب يشارك هذا العام فى بطولة مسلسل فرصة تانية مع النجمة ياسمين صبرى. "فرصة تانية" يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.

كما شارك دياب كضيف شرف فى مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.