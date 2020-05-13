شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل النهاية الحلقة 19.. عمرو عبد الجليل يظهر على حقيقته كإنسان آلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الحلقة التاسعة عسر من مسلسل النهاية بمشاهد فلاش باك نتعرف من خلالها على تاريخ شخصية الريس عزيز "عمرو عبد الجليل"، وكيفية تأجيره للمخزن وللمحل وبداية عمله في قطع الغيار، وأيضا بداية تعرفه على سعادة وعمله معه ومن خلال الحوار مع "يسر" نتعرف أنه قد تم حرب ضد الروبوتات وتم القضاء عليها بعد انتشارها.

أحمد وفيق يواجه عمرو عبد الجليل بجرائمه ويكشف عن حقيقته فهو ليس إنسانا بشريا لكنه روبوت ويدافع الريس عزيز عن نفسه ويؤكد له أنه لا يؤذى أحدا وأنه إنسان آلى غير مضر وهدفه هو القضاء.



الحلقة 19 من مسلسل النهاية

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تكشف صباح للروبوت زين عن سرقة عقول الروبوتات التي يصنعها وأنها ضربت وفقدت الوعي من قبل مجهولين سرقوا ما تطلق عليهم أولادها فيتوجه الروبوت زين لمراد المحروقي "محمد لطفى"، ويسأله عن العقول التى تم سرقتها لكنه ينكر.



النهاية 19

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وسوسن بدر وسارة عادل وزكي فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، وموسيقى تصويرية هشام خرما و تدور أحداثة في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة، خاصة مع ظهور إنسان آلي مستنسخ منه.