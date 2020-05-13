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وفاة السيناريست محمود الطوخى عن عمر 75 عاما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى مساء اليوم الكاتب والسيناريست محمود الطوخى بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 75 عاما، ومن المقرر تشييع الجثمان صباح اليوم.

 

الراحل محمود الطوخى واحد من أبرز كتاب المسرح والدراما التليفزيوينة، ومن مؤلفاته مسرحيات "غيبوبة" لـ أحمد بدير، و"دستور ياأسيادنا"و"أنا والبنت حبيبتى" و"حظ نواعم"و"بكرة".

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ومن مؤلفاته فى الدراما التليفزيوينة، "حكايات زوج معاصر" لـ أشرف عبد الباقى، و"بنات X بنات"، من بطولة و"رجل طموح"و"أيام الحب والشقاوة".

 

 

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