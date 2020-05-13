شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بـ100 وش الحلقة 19.. سكر تحتفل بخطوبة شقيقتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "بـ100 وش"، بتجهيز سكر "نيللى كريم" منزلهم الجديد من أجل خطوبة شقيقتها "نادية"، وبعد ذلك تقابل "سكر" حمادة "إسلام إبراهيم" ويهددها أنه سوف يبلغ الشرطة بعمليات النصب التى قاموا بها بسبب عدم إبلاغ نادية شقيقتها بحبه لها.

وفى المشهد الثانى يذهب عمر "آسر ياسين" إلى سكر "نيللى كريم"، ويبلغها أنه يحبها ولكن سكر لم تصدقه وخرجوا سويا معا ليحكى لها عن ماذا فعل والده معه ومع والدته، وأنه وسط أفراد العصابة يحث أنه مع عائلته ويحبهم، ويطالب سكر بالتفكير كثيرا عن حبه لها، وبعد ذلك يذهب عمر "آسر ياسين" ووالدته درية "سلوى محمد على" وماجى "علا رشدى" إلى خطوبة نادية شقيقه سكر.

يعرض مسلسل "بـ100 وش" يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 7:45، وهو من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب ودنيا ماهر وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوإلى الأحداث، مسلسل "بـ100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.