شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل خيانة عهد الحلقة 19.. حلا شيحة تدخل المستشفى بعد اكتشاف زواج زوجها عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الـ19 من مسلسل "خيانة عهد" اكتشاف حلا شيحة أن زوجها مصطفى درويش بالمسلسل تزوجه عليها، وذلك بعدما قامت يسرا بقراءة الفنجان بها، لتتبع حلا الفندق الذي سافر إليه زوحها لتكتشف زواجه من جارته. تدخل حلا المستشفى على إثر تأثرها بالموقف، وحاولت يسرا أن تحقنها بالمخدرات مثلما فعلت حلا مع نجلها خالد أنور إلا أن قلبها لم يطاوعها ولم تستطع فعل ذلك.

مسلسل "خيانة عهد" يعرض على قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

وتعود يسرا بـ"خيانة عهد " إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.

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