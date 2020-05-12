هيفاء وهبي تحذر الفانز.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حذرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي محبيها ومتابعيها من فتح أي روابط مجهولة مرسلة من قبل حسابها عبر تطبيقي انستجرام وماسنجر.

هيفاء أكدت أن هذه الروابط هدفها اختراق حسابات الفانز الشخصية والاستيلاء على بياناتهم، في الوقت الذي لفتت فيه إلى علمها بالمسئول عن حملة الاختراق في منشور كتبت فيه: «ما حدا من الفانز أو الأصدقاء يفتح لينكات غريبة عمتنبعت على DM ومسنجر، لأنه في حملة لتهكير هواتفكم والاستيلاء على محتواها وأكيد مفهوم مين مصدرها!».

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يُذكر أن هيفاء كانت قد حررت منذ أيام محضرا عن طريق محاميها في مصر المستشار القانوني ياسر قنطوش، اتهمت فيه مدير أعمالها السابق بحصوله على مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بعدما عملت له توكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها من المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمى الحفلات.

اللافت أن هيفاء كانت قد ألمحت أكثر من مرة بأنها تعيش قصة حب دون الكشف عن هوية حبيبها، في الوقت الذي كان يتغزل وزيري علناً في النجمة اللبنانية، وينشر صورة خاصة ومميزة تجمعهما، الأمر الذي زاد من قوة شائعى وجود علاقة عاطفية بينهما.

من ناحية أخرى، خرجت هيفاء وهبي من المنافسة في المارثون الرمضاني الحالي، والذي كان من المقرر أن تخوض السباق فيه بمسلسل «أسود فاتح»، وذلك نظراً ضيق الوقت وعدم القدرة على إنهاء التصوير في موعده، إذ تم ايقاف تصوير المسلسل بعد انتشار وباء كورونا.