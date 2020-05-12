بالصور – هيفاء وهبي بإطلالة رمضانية ساحرة

متابعة بتجـــــــرد: ظهرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بإطلالة رمضانية ساحرة في أحدث صور لها، أبهرت المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي. هيفاء وهبي ظهرت عبر ثلاث صور وسط أجواء رمضانية، خطفت الأنظار، وأرفقت الصور بهاشتاق رمضان 2020. وحصدت صور هيفاء وهبي الجديدة إعجاب المتابعين الذين انهالوا عليها بالتعليقات التي أثنوا من خلالها على جمالها ورقيها. تجدر الإشارة إلى أن هيفاء وهبي انشغلت قبل انتشار فيروس كورونا بتصوير مشاهد مسلسلها الجديد “أسود فاتح” الذي تم تأجيل عرضه إلى ما بعد سباق دراما رمضان 2020.

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