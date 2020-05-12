عايدة رياض تكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وزواجها من أحمد بدير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الممثلة المصرية عايدة رياض عن إصابتها بمرض السرطان وحصولها على جلسات كيماوي وسقوط شعرها منذ فترة، قبل أن يتم شفاؤها، معربة عن تعرضها للظلم كثيرا في حياتها، نافية زواجها من الممثل أحمد بدير، وهي الشائعة التي لاحقتها لسنوات طويلة.



وخلال برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي قالت رياض إنها أخفت إصابتها بسرطان المثانة لمدة 5 سنوات، مؤكدة وقوف أهلها بجوارها خلال هذه المحنة.

واعترفت "رياض" بتعرضها لعقدة نفسية خلال فترة زواجها من المطرب الراحل محرم فؤاد، قائلة: "محرم فؤاد جوزي الوحيد وأنا اتعقدت من الجواز، ومحرم كان كويس ولكن كان فرق السن مشكلة، وهو كان بيحبني وبيغير عليا".





وتحدثت عن تعرضها للظلم والإيذاء النفسي بسبب اتهامها في قضية مخلة، مؤكدة أن القضية كانت ملفقة من الأساس ولم تثبت التحريات أي شيء ضدها.

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وأنكرت شائعة زواجها من أحمد بدير التي طاردتها لفترة طويلة قائلة إنه فنان محترم ولديه بيته وزوجته، مؤكدة أنها لا ترغب في الزواج مرة أخرى بعد اعتيادها على الوحدة، خصوصا أن لها شقيقا يقيم معها هو وابنته.

ونفت الممثلة المصرية كونها شخصية جريئة مؤكدة أنها طيبة وخجولة، وأكدت أن دورها في فيلم "الكيت كات" مع المخرج داوود عبدالسيد لا يعتبر إغراء، وإنما تعبير عن طبيعة الشخصية كما أوضح لها المخرج.

واعترفت بأنها قدمت أدوارا غير راضية عنها بسبب حاجتها للمال، واعتبرت أن المخرج محمد خان أتاح لها نقطة التحول في حياتها بفيلم "أحلام هند وكاميليا" الذي لعبت بطولته أمام نجلاء فتحي، كما أشادت بعبقرية الفنان أحمد زكي الذي وصفته بـ"الأسطورة"، لافتة إلى أنهما كانا صديقين، وأنها صدمت بوفاته خصوصا أنه عاش حياته يتيما ومكافحا.