مخرج "أفاتار" يتحدى كورونا: الجزء الثاني في موعده

عبّر مخرج سلسلة Avatar "أفاتار"، جيمس كاميرون، عن ثقته بطرح الجزء الثاني من السلسلة في موعده، رغم الأزمة التي تشهدها هوليوود حاليًا، إثر انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وإغلاق دور العرض عالميًا.

ووفقًا لموقع "ديلي ميل" البريطاني، صوّر "كاميرون" الجزأين الثاني والثالث من "أفاتار" على مدار الأعوام القليلة الماضية، معلنًا طرح الجزء الثاني في 17 ديسمبر/ كانون الأول عام 2021.

واعترف "كاميرون" بأن فيروس كورونا عطل جزءا كبيرا من تصوير السلسلة، إلا أنه ما زال مقتنعًا بطرحها للجمهور في موعدها المحدد.

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وذكر المخرج أنه قبل الالتزام بتعليمات الحظر المنزلي، كان يصور الجزء الثاني في نيوزيلندا، قبل أن يتعطل التصوير إلى أجل غير مسمى، معلنًا استكمال التصوير بمجرد أن تسمح الظروف.

وأوضح: "إجراءات نيوزيلندا الصارمة لاحتواء الفيروس، زادت الأمل في سرعة استكمال التصوير بعد احتواء الأزمة، وحتى في حالة تأجيل التصوير عدة شهور ما زال بالإمكان طرح العمل في موعده".





