ريان جيلر: رانيا شهاب ضربت و"نتفت" وسحبت شقيقة دنيا بطمة من شعرها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف نجم مواقع التواصل الاجتماعي السعودي ريان جيلر، عن إحدى المشاجرات التي وقعت أمامه على هامش عرض مسرحية "المصافيح" كانت بين الفنانة رانيا شهاب المقيمة في الكويت، وشابة شتمت أهل العراق، ليؤكد الجمهور أنه يقصد سارة بطمة شقيقة الفنانة دنيا بطمة.

وقال ريان جيلر في مقطع فيديو وثقّه عبر "سناب شات" وتداولته حسابات فنية عبر إنستغرام: "بما أني ملان قلت أفتحلكم موضوع يسليكم شوية عن هذا الملل .. أيام وقت عرض مسرحية (المصافيح) وراء الكواليس من بعد ما خلصنا العرض صارت هوشة جدًا قوية".

وأردف ريان جيلر: "بطلتها الفنانة رانيا شهاب ضد واحدة سبت أهل العراق اللي هما تاج راسها .. كان المنظر جدًا قوي ضربتها ونتفتها وسحبتها من شعرها .. هذه قلت أدبها كتير فلقت من يجازيها .. جدعة يا رانيا ويعطيكي العافية والله".

واختتم نجم مواقع التواصل الاجتماعي حديثه قائلًا: "أتمنى من الكاست اللي كانوا موجودين إذا حدا صور المشهد يرسل الفيديو أنا أحطه خسارة أنا ما صورت.. راح يكون منظر جدا مرضي لكتير من الناس".

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وكانت سارة بطمة، تسببت في إحراج جيلر، أثناء استضافته لها عبر مقطع فيديو "لايف" عبر إنستغرام، بسبب قيامها بسب العراقيين ووصفهم بالمنافقين والخونة.

وقالت سارة: "أنا ما أحب أهل العراق الصراحة.. لأنهم أهل النفاق والشقاق"، وفي محاولة من ريان جيلر لتدارك الموقف، قال "أهل العراق على راسي هم فئة كبيرة من جمهوري.. أنا مالي دخل باللي بتقوليه.. خلاص يا سارة .. أحب أقول للعالم كبروا راسكم".

ولكن واصلت سارة بطمة هجومها على أهل العراق، معلقة: "يا خونة يا أهل العراق مين خان صدام حسين غيركم.. انتوا اللي دمرتوه عشان الفلوس..أنا تاج راسكم.. أنا ما أبلعهم.. أهل العراق هم أهل النفاق والشقاق وعساهم حياتهم وأسوأ إن شاء الله".

ودفع موقف سارة، ريان جيلر بأن يقدم اعتذاره للشعب العراقي عبر تطبيق الستوري الخاص على إنستغرام، معلقًا: "العراق جمجمة العرب وكنز الرجال ورمح الله في الأرض"، لكن ذلك لم يمنع غضب العراقيين ضده فقرر تبرئة نفسه بهذه الإجراءات.