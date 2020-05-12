مقارنة بين عبدالله السدحان وناصر القصبي في دراما رمضان.. فمن كسب الرهان؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تصدر اسم الفنان عبدالله السدحان قائمة الوسوم الأعلى تداولا على تويتر بالسعودية تحت عنوان "السدحان" بعد أن تداول مغردون مجموعة فيديوهات لأعماله الفنية.

وحظي السدحان بإشادة واسعة بين المتابعين الذين تفاعلوا مع الهاشتاق بسبب أدائه في المسلسل الدرامي "كسرة ظهر" الذي يعرض حالياً في الموسم الرمضاني؛ حيث أكدوا أنه أحسن الأداء رغم أنه يتقمص شخصية جادة، بخلاف ما كان يظهر عليه منذ عقود.

كما تعاطف الجمهور مع عبدالله السدحان بعد أن مضى ثلث العمل الذي يضم 30 حلقة، قائلين إنه كسب الرهان من أمام منافسه ورفيق دربه ناصر القصبي الذي لا زال تحت النقد اللاذع بسبب محتوى مسلسله "مخرج7" والذي لم يرضِ شريحة كبيرة من المجتمع.

واختار الجمهور السدحان لكسب الجولات المتبقية، وتحدثوا عن أن الكفاءة في التمثيل متساوية إلى حد كبير، ولكنهم امتدحوا شخصية السدحان، التي تعتبر جديدة عليه إلا أنه أداها بشكل ناجح جداً، فيما قالوا إن شخصية القصبي هي نفس الشخصية منذ سنين طويلة.

و ظهر الفنان عبد الله السدحان في مسلسل "كسرة ظهر" الكويتي، في دور "سالم" رجل الأعمال الناجح الذي يضحي من أجل إنقاذ ابنه من السجن، ويعيش بقية حياته متجولًا متخفيًا تحت اسم بندر، وتُعد هذه أول تجربة له في الدراما الكويتية، مما جعله بطل التريند في عدد من أيام رمضان.

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وغرد أحد المعلقين: " متزن ، محبوب ، عقلاني ، لا توجد لديه سقطات، لم يسخر من رجال الدين او يتهكم بأحد لم يتقمص دور المرأه ويلبس لبسها، اعرف لكم ممثل ما ترك احد في حاله".

وأضاف آخر:" ما فيه دور الاّ وعمله حتى المسابقات شارك فيها ومع ذلك لم ولن ينجح لان ليس له قبول اطلاقا". وكتب ثالث:"السدحان عمله نادره لن تتكرر".

وفي تعليق آخر:" يظل الاستاذ عبدالله السدحان رمز من رموز الفن السعودي ورقم من الصعب تجاهله او تجاوزه، دوره في مسلسل كسرة ظهر جميل ومختلف وعوده له للدراما الحقيقيه ..مازال ينافس وسيظل ابوتركي نخله باسقه في اراضينا ..".