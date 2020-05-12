ريم عبد الله تكشف سر رفضها المشاركة في "مخرج7" وتنفي خلافها مع القصبي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة السعودية ريم عبدالله عن سبب عدم مشاركتها في مسلسل "مخرج 7" من بطولة الفنان ناصر القصبي، والذي يعرض على شاشة "أم بي سي" على مدار 20 حلقة، على أن يتوقف بعد ذلك نتيجة عدم استكمال تصويره بسبب فيروس كورونا، على أن يعرض مكانه مسلسل "درب الزلق".

وقالت ريم إنها رفضت المشاركة في مخرج 7 بسبب عدم إعجابها بالدور الذي عُرض عليها، نافية في نفس الوقت وجود خلافات بينها وبين الفنان ناصر القصبي وعلقت:" الأستاذ ناصر عزيز علي لكن الدور ما عجبني".

ووجه مغرد آخر سؤالا للفنانة عن الدور الذي كانت تبحث عنه للمشاركة في المسلسل لترد عليه بأن نص "مخرج7" كله لم يعجبها.

وأثارت إجابات ريم عبدالله تفاعلا واسعا بين الجمهور الذين أيدوا قرارها بعدم المشاركة في المسلسل الذي تعرض لانتقادات بين المتابعين.

وقال عدد من المتابعين:" مرت الـ ١9 حلقة ولم نخرج منها بأي لقطة كوميدية أو اثارة تشويقية ،، مجرد سلق لأفكار لم ترتقي لذائقة المشاهد علاوة على عدم معالجة اي ظاهرة اجتماعية معينة بقالب كوميدي جاد أمتع المشاهدين".

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ويتناول مسلسل "مخرج 7" تطور الحياة في المجتمع السعودي الذي قد تغير بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وهو من تأليف خلف الحربي، وإخراج أوس الشرقي.

وريم عبد الله، هي ممثلة سعودية عرفت أثناء ظهورها في مسلسل "طاش ما طاش" بموسمه الرابع عشر مع الثنائي عبد الله السدحان وناصر القصبي في عام 2006.

واصلت مشوارها الفني بالمشاركة في قرابة 30 مسلسلا. لها مشاركة سينمائية واحدة مع المخرجة هيفاء المنصور في فيلم وجدة في عام 2012، من آخر أعمالها كان دورها الرئيسي في مسلسل العاصوف.