معلومات لا تعرفها عن الراحل إبراهيم نصر

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 12 مايو 2020 11:16 مساءً - توفي اليوم الفنان الكوميدي إبراهيم نصر عن عُمر يناهز الـ69 عامًا.

وللفنان الراحل، مشوار كبير في الدراما المصرية وبرامج المقالب، نعرضها لكم على النحو التالي:

1- اسمه الحقيق إبراهيم نصر النخيلي

2- من مواليد 18 أغسطس عام 1950.

3- لديه ولد واحد فقط اسمه عماد.

4- قدم في بداية مشواره الفني برنامج “عزيزي المشاهد” مع الراحلة أماني ناشد.

5- أشهر برامجه الكوميدية في رمضان، برنامج “الكاميرا الخفية”.

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6- وقال في أحد الحوارات إن شخصية “زكية زكريا” التي قدمها في برامجه هي الأقرب لقلبه.

7- من أشهر أعماله السينمائية “بيت بلا حنان” عام 1976 و”حد السيف” عام 1986. “امرأة واحدة لا تكفي” عام 1990 وحسن اللول عام 1997 وفيلم “أكس لارج” عام 2011 وغيرها من الأفلام المصرية.

8- شارك في حوالي تسع مسرحيات أبرزها :”عائلة عصرية جدا”، “زكية زكريا والعصابة المفترية”.

9- من أشهر أعماله التلفزيونية “رأفت الهجان”، على باب زويلة”.

10- شارك في فوازير “المناسبات”.

11- آخر أعماله التليفزيونية مسلسل “فوق السحاب” عام 2018.

12- آخر ظهور إعلامي له أبريل الماضي، في برنامج “حوار مع مسئول”، الذي يقدمه الإعلامي محمد السرسي.