نجلاء بدر ضيفة «خلي بالك من فيفي» مع فيفي عبده «الليلة»

تستقبل الفنانة فيفي عبده، الفنانة نجلاء بدر في حلقة "الليلة"، من برنامجها الكوميدي "خلي بالك من فيفي"، التي تُعرضه فضائية "MBC مصر".
تدور أحداث البرنامج حول إستضافة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بمُشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد، ويعرض في الساعة في تمام الحادية عشر والنصف مساءً، وتُعاد الساعةً الثالثة والنصف بعد منتصف الليل.
وتشارك نجلاء بدر في مسلسلين أولهما "البرنس" للنجم محمد رمضان والمخرج محمد سامي، أما المسلسل الثاني " الفتوة " للنجم ياسر جلال والمخرج حين المنباوي.
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