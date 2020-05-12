فضل شاكر ينتهي من تسجيل أغنية جديدة تجمعه بابنه

انتهى النجم الكبير فضل شاكر من وضع ألحان أحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي سيقوم بتسجيلها بعد أيام قليلة، استعدادًا لطرحها للجمهور بعد عيد الفطر المبارك.

علم من مصدر مقرب من فضل شاكر أن عمله الغنائي القادم سيكون ديو غنائيا يجمعه بنجله "محمد"، وسيكون عملا دراميا رومانسيا، ومن المترقب أن يعلن تفاصيله آخر شهر رمضان الجاري.



وطرح فضل شاكر مؤخرا أغنية سينجل حملت عنوان "بتوحشيني"، وهي من كلمات محمد رفاعي، وألحان وليد سعد، وتوزيع الموسيقى علي أباظة.

فيما طرح نجله "محمد" أغنية بعنوان "خلصت القصة"، وهي من كلمات زياد شديد وألحان شادي جارور، وتوزيع رواد همدر، ومكس وماستر روجيه أبي عقل.

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