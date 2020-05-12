هاني رمزي وصلاح عبد الله ينعيان نجم الكاميرا الخفية إبراهيم نصر

نعى الفنان هاني رمزي الفنان الراحل إبراهيم نصر الذي توفى فجر اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 70 عاما، وكتب هاني رمزي عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، منذ قليل، قائلا: "الله يرحمك يا أستاذ إبراهيم عشت طول حياتك تسعدنا بفنك الراقي".

كما أعرب الفنان الكبير صلاح عبد الله، عن حزنه لرحيل صديقه إبراهيم نصر، ونعاه بكلمات مؤثرة: "مِش فاكر آخر مرة اتقابلنا فيها كانت امتى وليه وفين، السنين يا هيمه فرقتنا ودا العادي مالسنين، بس تعرف يا إبراهيم، فاكر جداً كل مرة إتقابلنا فيها كنت بتضحكنا موت، ومن شوية لما عرفت إنك مشيت سمعت صوت ضحكتك وبكيت".

وكشفت زوجة الراحل ابراهيم نصر لـ "اليوم السابع" عن اللحظات الأخيرة في حياة إبراهيم نصر موضحة أنه كان يعيش حياته بشكل طبيعي في منزله ولم يكن يعاني من أي أمراض، ولكن قبل وفاته بساعات قليلة شعر بصداع شديد، وتقيئ وبعد ذلك لفظ أنفاسه الأخيرة.

وكان قد توفى فجر اليوم الثلاثاء الفنان الكبير إبراهيم نصر عن عمر ناهز 70 عاما، وتم تشييع الجثمان من كنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية، ثم تتجه أسرة الفنان الكبير الراحل لدفنه بمدافن الأسرة بمنطقة العباسية.

يذكر أن الفنان الكبير إبراهيم نصر له باع طويل مع برامج الكاميرا الخفية، حيث أصبح من أهم روادها على مدار أكثر من عقدين من الزمان، وله مشاركات تليفزيونية وسينمائية مهمة أبرزها "شمس الزناتى"، مع الزعيم عادل إمام.

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وكان الظهور الأخير للفنان الراحل قبل أسبوعين خلال مداخلة هاتفية فى برنامج اليوم الذى يقدمه الفنان إدوارد وتحدث خلال المداخلة عن رأيه في برامج المقالب التى تعرض حالياً وقال أنه صعب عليه أن يقول رأيه قائلا: "صعب عليا إن ألوى دراع زميل ليا"، موضحاً أن الجمهور يرغب فى مشاهدة فن جميل ولا ترغب فيما يعرض حالياً من المقالب مؤكداً أن هناك برامج جعلت الأطفال يصابوا بشيزوفرينيا وأمراض وتخلف عقلى.

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