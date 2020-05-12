شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل البرنس الحلقة 19.. نور تعترف بحبها لـ محمد رمضان وتخفى عنه ضياع ابنته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أحداث الحلقة التاسعة عشر من مسلسل البرنس، المذاع على قناتى dmc، وdmc دراما، زيارة "علا" نور اللبنانية، ووالدتها التى تجسدها صفاء الطوخى، و"نورا" ريم سامى، لـ"رضوان البرنس" داخل السجن، وبعد أن سألهم عن أحوال ابنته "مريم"، قرروا أن يخفوا عنه الحقيقة بما حدث بعد أن قام "فتحى" أحمد زاهر بالقائها فى الشارع، وطمأنوه بأنها بخير، وفى نهاية الزيارة اعترفت أخيرا "علا" لـ "رضوان" بأنها تحبه.

فى الجانب الآخر قام "فتحى" أحمد زاهر" ببيع المنزل بعد أن تنازل "رضوان" عنه له بسبب تهديديه بحياة ابنته، وقام بتوزيع الميراث على أشقائه ما عدا "نورا" بسبب المتاعب التى تسببت له فيها، فقرر أن يرحمها من حقها فى المنزل، وقام "فتحى" باصطحاب والدته وزوجة أبيه إلى منزل فدوى بعد أن باع المنزل.

وطلب "عادل" أحمد داش، و"نورا" ريم سامى من شقيقهما "عبد المحسن" إدوارد، أن يخبرهما بمكان الذى ترك فيه "فتحى" ابنة "رضوان" وبالفعل أخبرهما، وذهبوا للبحث عنها، ولكنهم لم يجدوها، واختتمت الحلقة بمشهد وجود "علا" بجوار "محمود" محمد جمعة أثناء جلوسه فى الميكروباص الخاص به، لتشويق الجمهور لما سيحدث فى الحلقة القادمة.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.

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