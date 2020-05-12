شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف مسلسل "ونحب تانى ليه" يعلن إحباطه من تعليقات الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الكاتب عمرو محمود يس، مؤلف مسلسل "ونحب تانى ليه" للنجمة ياسمين عبد العزيز، عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعى، بإصابته بحالة من الإحباط بسبب تعليقات بعض المشاهدين على شخصية مراد السويفى والذى يجسدها الفنان كريم فهمى، واعتبر البعض أن اللحظات الرومانسية بين كريم فهمى وياسمين عبد العزيز تعد خيالا علميا، ولا تمت للواقع بصلة، حيث قال: "أنا مصاب بحالة إحباط بسبب إن الناس بتتعامل مع شخصية مراد على إنه خيال علمى! أنا مش قادر أفهم مين مفهم الناس إن مستحيل يبقى فى راجل محترم وناجح وبيعرف يحب؟ أنتوا مالكم يا جماعه فى إيه؟".

يذكر أن عمرو محمود يس ممثل وكاتب مسرحى، ينتمى لأسرة فنية كبيرة فوالده الفنان الكبير محمود يس، ووالدته الفنانة المعتزلة شهيرة، وشقيقته الفنانة رانيا محمود يس، زوجة الفنان محمد رياض، وقد قدم العديد من الأعمال كممثل مثل "أنا قلبى دليلى"، "شق الثعبان"، "أولاد عزام"، "ويأتى النهار"، وفيلم "زجزاج"، أما فى التأليف فقد قدم مسلسل ليالى الحلمية الجزء 6، ومسلسل "نصيبى وقسمتك".

مسلسل ونحب تانى ليه مسلسل ونحب تانى ليه يعرض على قناة CBC، وcbc دراما بطولة ياسمين عبد العزيز، سوسن بدر، كريم فهمى، شريف منير، تارا عماد، عماد رشاد، احمد سعيد عبد الغنى، سمر مرسى، تأليف عمرو محمود يس، إخراج مصطفى فكرى، ومن إنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفنى .