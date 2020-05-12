شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية بالقاهرة تحتفل بعيد ميلاد رامي مالك الحائز على أوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم النجم العالمي صاحب الأصول المصرية، رامي مالك، بعيد ميلاده الـ 39، حيث ولد لأب وأم مصريين في محافظة أسيوط.

وحرصت الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية في القاهرة، على الاحتفال بعيد ميلاد النجم العالمي، ونشرت صورة له عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وكتبت: "نتمنى عيد ميلاد سعيد للنجم المصري الأمريكي رامي مالك، نجمنا المفضل والحائز على جائزة الأوسكار".

يمتلك الممثل صاحب الأصول المصرية، مشوار حافل في عالم السينما والدراما، وتوج بالكثير من الجوائز العالمية والتي كان أهمها، جائزة الأوسكار كـ أفضل ممثل، وذلك عن دوره فى فيلم Bohemian Rhapsody، وجائزة الـ Golden Globes كـ أفضل ممثل.

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وينتظر مالك طرح الفيلم المنتظر No Time To Die، الذي يقوم ببطولته الممثل العالمي دانيال كريج، وكان من المقرر أن يطرح فى 10 أبريل الماضى، ولكن تم تأجيله إلى 25 نوفمبر المقبل بسبب فيروس كورونا.

ويجسد رامى مالك ذات الأصول المصرية شخصية الشرير في الجزء الجديد، سافين، وهي الشخصية التي ترتدى ماسك أغلب مشاهد الفيلم، مؤكداً في الوقت ذاته أن درجة الشغف الذى وجدها لدي صناع الفيلم أثناء التصوير جعلته متحمس للغاية طوال كواليس التصوير كي يظهر العمل بأفضل صورة ممكنة.

ويدور الفيلم الجديد حول حياة جيمس بوند الذى ترك الخدمة النشطة ليتمتع بحياة هادئة فى جامايكا، لكن هدوء حياته لا يدوم طويلا، حيث يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية لطلب المساعدة، ومن ثم تبين أن مهمة إنقاذ عالِم مخطوف كانت أكثر خيانةً مما كان متوقعًا، مما أدى إلى وصول بوند إلى شرير غامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة.