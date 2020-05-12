شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فرصة تانية الحلقة 19.. فشل أولى محاولات ملك لإثبات براءة زياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ ملك (ياسمين صبرى) فى محاولاتها للبحث عن دليل لإثبات براءة زياد (أحمد مجدى) المتهم بقتل ريهام (أيتن عامر)، بالحلقة التاسعة عشر من مسلسل "فرصة تانية"، حيث تقترح على والد زياد، سالم (محمود البزاوى) أنهم لا بد من إيجاد إثبات أن ريهام كانت مريضة نفسية أو أنها حاولت الانتحار فى شقته قبل ذلك، ويقرران البحث عن صديقة ريهام لمساعدتهما والاعتراف بأن ريهام حاولت الانتحار.

تقابل ملك ومعها شيرين (سارة الشامى) وكمال (أحمد الشامى)، ندا صديقة ريهام المقربة، ولكنها ترفض مساعدتهم أو الاعترف بأى شىء على صديقتها الراحلة، وعندما يذهبون إلى المستشفى التى نقلبت فيها ريهام بعد محاولة انتحارها فى منزل زياد، يخبرهم الطبيب المعالج أن ريهام لم تحاول الانتحار وانما دخلت المستشفى بسبب ارتفاع فى ضغط الدم.

ويعرض الطبيب المعالج لملك وسالم التقرير الطبى الخاص بحالة ريهام والذى يؤكد أنها لم تحاول الانتحار، ليدرك سالم أن ما حدث هو إخفاء رشدى محاولت انتحار ابنته ريهام وتزوير تقرير المستشفى حفاظاً على ابنته حتى لا ينتشر أنها حاولت الانتحار ليتعقد موقف زياد فى القضية وتفشل ملك فى أولى محاولاتها لإيجاد دليل براءة له.

"فرصة تانية" يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.

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مسلسل فرصة تانية الحلقة 19



مسلسل فرصة تانية الحلقة 19



مسلسل فرصة تانية الحلقة 19



مسلسل فرصة تانية الحلقة 19



مسلسل فرصة تانية الحلقة 19



مسلسل فرصة تانية الحلقة 19