شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل رجالة البيت الحلقة 14.. بومبا يتحول إلى كلب بسبب عضة مستكلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ أحداث الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "رجالة البيت" بإخبار عهد ابنة بومبا (أكرم حسنى) بأن هناك شخصا يحاول سرقة واى فاى الإنترنت، فينفزع تيمون (أحمد فهمى) وبومبا، ويقرران شراء كلب من أجل حراسة الواى فاى والمنزل بشكل عام، ورغم رفض فرح (عارفة عبد الرسول) الفكرة إلا أنهما يذهبا ويشتريان كلبا من سوق الجمعة.

تيمون وبومبا يضعان الكلب سيبما فى الحمام ويتواجد معه تيمون وأثناء نومه يتفاجأ بوجود شخص يدعى سيمبا، ويتصل صاحب محل الكلاب بتمون بأن الكلب الذى اشتراه مستكلب بمعنى أنه بنى آدم وتحول لكلب، وأخبرهما بأن الكلب إذا عض شخصا يتحول هو الآخر لكلب وينفزع بومبا لأن الكلب عضه وبدأ يقلق من أنه سيصبح كلبا.

يتحول بومبا إلى كلب بالفعل ويأخذه تيمون لطبيب بيطرى للكشف عنه ويخبرهما الطبيب أن حالات الاستكلاب كثيرة وأن الأمر بسيط ويطلب سحب عينه منه وعينة أخرى من المستكلب الذى عضه حتى يستطيع إخراج المصل، وتجد تونا (ويزو) لوجة مع أبنائها ويخبراها انها لوجة غالية تقدر بملايين،، وشكر يخبر والدته تونا أنه وجد مشترى للوحة بـ 10 مليون جنيه ولكن تونة اخفتها فى الفرن الذى استخدمته فرح فى عمل رقاق.

مسلسل "رجالة البيت" يعرض على قنوات cbc وdmc وon، وهو بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل إسماعيل أحمد الجندى، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: أيتن عامر وميرهان حسين، وتأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج شركة سينرجى.



رجالة البيت الحلقة 19

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رجالة البيت الحلقة 19



رجالة البيت الحلقة 19



رجالة البيت الحلقة 19



رجالة البيت الحلقة 19



رجالة البيت الحلقة 19