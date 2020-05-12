شكرا لقرائتكم خبر عن عادل إمام يرفض طلب عمرو وهبة الزواج من ابنته هدى المفتى فى "فلانتينو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض عادل إمام طلب عمرو وهبة الزواج من هدي المفتي ابنة عادل إمام، حيث طرده الزعيم من مكتبه بعدما شغدعر أنه شاب تافه وأنه يتمنى لابنته زوجا أفضل. واكتشفت هدي المفتي حب دكتور عبد العزيز رئيس القسم الذي تدرس به في الجامعة، حيث كتب لها خطابا اعترف بحبه لها ولكنها انتقدت تدخله في حياتها ليصاب بأزمة سكر ولكنها تمكنت من قراءة خطابه أثناء قيامه بالبحث عن حقنة الانسولين داخل شنطته.

قناة dmc تعرض مسلسل "فلانتينو، للزعيم عادل إمام، يوميا وذلك عقب موعد الإفطار مباشرة في تمام الساعة السادسة والنصف. ويعود عادل إمام بـ"فلانتينو" إلى الدراما الرمضانية هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث كان مقررا تقديمه للمسلسل فى شهر رمضان الماضى ولكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت وصعوبة اللحاق بالعرض وقتها، ليتم استئناف تصويره أواخر العام الماضى والانتهاء منه منذ شهرين ليكون أول الأعمال الجاهزة للعرض فى الشهر الكريم 2020.

مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

Advertisements

"فلانتينو" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.