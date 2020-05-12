شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج ماندو العدل: انتظروا إبراهيم نصر فى فيلم "صاحب المقام" والان مع تفاصيل الخبر
وعن ذكرياته مع الراحل إبراهيم نصر داخل كواليس العمل، أوضح ماندو العدل أن الضحكة كانت لا تفارق وجهه وكان يجمع فريق العمل حوله ويتبادل معهم النكات والضحكات. وتوجه العدل إلى الله بالدعاء للفنان الراحل إبراهيم نصر، قائلا: "رينا يجازيه بقدر ما أضحكنا وأسعدنا طوال حياته.. الله يرحمه".
فيلم "صاحب المقام" بطولة يسرا، آسر ياسين، أمينة خليل، بيومى فؤاد، وريهام عبد الغفور، ونسرين أمين، ومحمود عبد المغنى وإنجى المقدم تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، وتعود يسرا بالفيلم الى السينما بعد غياب 7 سنوات منذ تقديمها فيلم "جيم أوفر" بمشاركة مى عز الدين وتم عرضه عام 2012.
وتوفى فجر اليوم الثلاثاء الفنان الكبير إبراهيم نصر عن عمر ناهز 70 عاما، وتم تشييع الجثمان من كنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية، ودفنه بمدافن الأسرة بمنطقة العباسية.
كانت هذه تفاصيل خبر المخرج ماندو العدل: انتظروا إبراهيم نصر فى فيلم "صاحب المقام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.