شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج ماندو العدل: انتظروا إبراهيم نصر فى فيلم "صاحب المقام"‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المخرج ماندو العدل إن الفنان الراحل إبراهيم نصر انتهى من تصوير مشاهده كاملة فى فيلم "صاحب المقام"، ولم ‏يمهله الموت حتى يرى الفيلم فى دور العرض السينمائية، مؤكدا أن دوره فى الفيلم مفاجأة وعامل الشخصية حلو جدا.‏ وأضاف ماندو العدل، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه وفريق المونتاج خلال العمل على الفيلم لا يتوقفون عن ‏الضحك خلال مشاهدتهم لمشاهد الفنان الراحل إبراهيم نصر.‏

وعن ذكرياته مع الراحل إبراهيم نصر داخل كواليس العمل، أوضح ماندو العدل أن الضحكة كانت لا تفارق وجهه وكان ‏يجمع فريق العمل حوله ويتبادل معهم النكات والضحكات. وتوجه العدل إلى الله بالدعاء للفنان الراحل إبراهيم نصر، قائلا: "رينا يجازيه بقدر ما أضحكنا وأسعدنا طوال حياته.. الله ‏يرحمه".‏

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فيلم "صاحب المقام" بطولة يسرا، آسر ياسين، أمينة خليل، بيومى فؤاد، وريهام عبد الغفور، ونسرين أمين، ومحمود ‏عبد المغنى وإنجى المقدم تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، وتعود يسرا بالفيلم الى السينما بعد غياب 7 ‏سنوات منذ تقديمها فيلم "جيم أوفر" بمشاركة مى عز الدين وتم عرضه عام 2012.‏

وتوفى فجر اليوم الثلاثاء الفنان الكبير إبراهيم نصر عن عمر ناهز 70 عاما، وتم تشييع الجثمان من كنيسة ‏المرقسية القديمة بالأزبكية، ودفنه بمدافن الأسرة بمنطقة العباسية.‏