شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل البرنس الحلقة 19.. نور تفتح "رأس" أحمد زاهر وتصفعه بـ"القلم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة التاسعة عشر من مسلسل البرنس، المذاع على قناتى dmc، وdmc دراما، طوال أيام شهر رمضان، بمشهد عودة "فتحى" أحمد زاهر وأشقائه إلى المنزل لإبلاغ والدته وزوجة أبيه "نجية وسميحة" أحلام الجريتلى وسلوى عثمان، بأنه سيبيع المنزل بعد أن تنازل "رضوان البرنس" له بعد تهديده بإيذاء ابنته، وسألته "سميحة" عن الطفلة، فخرج "عبد المحسن" إدوارد عن شعوره بعد إحساسه بتأنيب الضمير، وأخبرهم أن "فتحى" ألقى بها فى الشارع، لتقوم شقيقته "نورا" ريم سامى بالهجوم عليه بـ "سكين" ولكن أشقاءها ينجحون فى السيطرة على الموقف.

وانتقل المشهد الثانى بذهاب "نورا" إلى "علا" نور اللبنانية، وأخبرتها بما فعله "فتحى" فى ابنة "رضوان البرنس"، والتى استحلفت بأنها ستجعله يندم، وذهبت لـ "فتحى" أثناء نزوله من المنزل، وقامت بصفعه بـ "القلم"، وضربه بـ "قالب طوب" على رأسه تسببت فى فتحها.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

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مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.