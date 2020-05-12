محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الفنان أحمد مكي عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة جمعته بالفنان الراحل إبراهيم نصر. وكتب مكي: "وداعا أستاذ إبراهيم نصر، الفنان القدير اللي ياما ضحكنا كتير، الله يحمه ويحسن إليه". ورحل الفنان القدير إبراهيم نصر، عن عالمنا عن عمر ناهز التاسعة والستين، ولم يكن يعاني من أي مرض.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هذا ما قاله الفنان أحمد مكي عن الراحل إبراهيم نصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.