أحمد حلمي ينعى إبراهيم نصر.. هذا ما قاله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الفنان أحمد حلمي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة ينعى بها الفنان الراحل إبراهيم نصر. وكتب حلمي: "رحم الله الأستاذ إبراهيم نصر وأسكنه فسيح جناته". وشارك حلمي وإبراهيم نصر معا في فيلم "أكس لارج"، والذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه. ورحل الفنان إبراهيم نصر عن عالمنا صباح اليوم 12 مايو عن عمر ناهز التاسعة والستين.



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