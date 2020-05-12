الشناوي عن إبراهيم نصر: "الوسط الفني لم يستغل قدراته.. وهذا سر اعتذاره عن "مواطن ومخبر وحرامي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

قال الناقد طارق الشناوي إن الفنان الراحل إبراهيم نصر طاقة إبداعية لم نستطع استغلالها وتقديمها بالمكانة اللائقة بها.

وأضاف الشناوي في تصريحات لـ"الخليج 365": "رحيله في رمضان مفارقة، لأنه أحد أيقونات رمضان منذ التسعينيات، الكاميرا الخفية كان أحد الأطباق الرئيسية بالنسبة للمصريين في رمضان، وكان الجمهور يضبط ساعته عليه".

وتابع: "شخصية زكية زكريا التي اختراعها إبراهيم هي الشخصية التي عملت منها تماثيل بعد شكوكو".

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وأشار إلى أنه حين قدم فيلم أكس لارج قدم عملا رائعا، رغم مساحة الدور، لافتا إلى أن الفنان الراحل كان رقيقا للغاية.

وأكد أنه لم يستغل السينمائيون موهبة إبراهيم الفنية كما يجب، ولم يحصل على المساحة التي يستحقها.

وأشار إلى أنه كان المرشح الأول لدور المخبر، الذي قدمه، صلاح عبدالله، ولكنه رفضه بسبب أسلوب المخرج داود عبدالسيد، رغم أن الأخير رقيق للغاية.

وأوضح أن هذا ملمح مهم في شخصية إبراهيم نصر، رفض الدور بسبب عدم إعجابه بطريقة المخرج معه.