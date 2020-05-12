صاحب السعادة.. محمود البزاوي ينعى إبراهيم نصر بكلمات مؤثرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:
نعى الفنان محمود البزاوي، الفنان الكبير إبراهيم نصر، الذي رحل عن عالمنا اليوم عن عمر ناهز الـ69 عامًا.
وغرد "البزاوي"، عبر حسابه بـ"تويتر"، قائلًا: "في شهر رمضان اللي صنعت فيه البهجة بتودعنا.. الله يرحمك يا صاحب السعادة بقدر ما امتعتنا وضحكتنا، إبراهيم نصر".
وشيع جثمان الفنان إبراهيم نصر، اليوم الثلاثاء، من كنيسة المرقسية القديمة الأزبكية، إلى مدافن الأسرة بالعباسية.
كانت أخر أعمال الفنان الراحل، مسلسل "فوق السحاب" الذي عرض في 2018 بطولة هاني سلامة.
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