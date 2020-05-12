تراند اليوم : شاب سوري يلعن حافظ الأسد في بث مباشر مع فنانة مقربة للنظام

أقدم شاب سوري على لعن روح حافظ الأسد الرئيس السوري الراحل في بث مباشر مع الفنانة ليليا الأطرش الموالية للنظام السوري.

وقام الشاب السوري بلعن حافظ الأسد، أثناء ظهوره مع الفنانة ليليا الأطرش في بث مباشر على موقع إنستغرام.

وكان الشاب السوري قد اتصل بالأطرش التي تجري عادة في الأيام الأخيرة، تواصلا مباشرا مع متابعيها، والذي طلب منها أن يسمعها صوته الجبلي.

وحين سمحت له بالغناء، قال لها الشاب: أحب أن أقول لك كلمة واحدة : " يلعن روح حافظ بقبره.. يلعن الأسد بقبره".

وردت عليه الأطرش قائلة: "يقطع عمرك شو غليظ"، ثم أنهت الاتصال مباشرة.

يذكر أن أحد الشباب السوريين قام قبل عدة أيام، بحركة مشابهة حيث خرج مع الأطرش ببث مباشر قائلا : تكلم معك من سوريا الحرة، الله يحيي الجيش الحر، ويحيّي الأبطال الثوار"، ما دفع الأطرش إلى حظره.