تراند اليوم : فنانة شهيرة: تعقدت من الجواز ومحمد رمضان محدش كان يعرفه

تحدثت الفنانة المصرية عايدة رياض عن تجربتها الخاصة بزواجها من الفنان محرم فؤاد وقالت: “بعد الطلاق أنا اتعقدت من الجواز، ومحرم كان إنسان كويس، وفرق السن كان سبب، وهو كان بيحبني أوي وصعب وبيغير عليا”.

ونفت “رياض” زواجها مرة ثانية بعد طلاقها من محرم فؤاد، وذلك خلال استضافتها ببرنامج شيخ الحارة والجريئة مع إيناس الدغيدي على قناة القاهرة والناس، قائلًا: “متجوزتش حد بعد طلاقي، ولكن كنت بحب 3 بس”.

وذكرت علاقتها بالفنان محمد رمضان وعملها معه، وقالت عنه: “محمد رمضان معندوش تاريخ”، وعن الأقوال التي تتردد حول تقربها منه لكي يرشحها بأعماله ردت: “أنا مش محتاجة حد علشان يشغلني، وأنا عملت معاه الأسطورة والألماني ونسر الصعيد”.

وأضافت: “ساعة فيلم الألماني، محدش كان يعرفه والفيلم ده مخدناش فيه فلوس خالص، ووشنا كان حلو عليه، ويمكن بيردلي المعروف”.