تراند اليوم : فنانة شهيرة تعارض السلطات: الناس عم بتموت من الجوع

هاجمت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، قرار السلطات اللبنانية حول الإغلاق الكامل في البلاد لمدة 4 أيام بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت الفنانة اللبنانية على صفحتها في تويتر اليوم الثلاثاء:

"بالنسبة للإقفال العام ورفع حظر التجول، ممكن نعرف على أي أساس هالقرارات عم بتكون؟ يعني يومين زحمة وناس بالشوارع والمحال التجارية وكتار غير ملتزمين بالتدابير الوقائية و4 أيام تسكير وين الفايدة؟"

وأشارت إلى الصعوبات الاقتصادية في البلاد قائلة: "الفقر والجوع وكل الظروف الصعبة اللي صارت مفروضة فرض عالشعب مين بيتحمل مسؤوليتها؟؟ الناس اللي عم بتموت من الجوع كيف بتكمّل؟؟ منفتح يومين من دون رقابة وبعد الكارسة منسكر، واللي عم بموت من الجوع والفقر ومجبور يشتغل تيعيش ويعيِّش عايلته شو بيعمل؟؟"

وكان مجلس الوزراء اللبناني أصدر قرارًا بالإغلاق الكامل لمدة 4 أيام اعتبارًا من مساء غد الأربعاء، بعد ارتفاع الإصابات بوباء فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقالت الرئاسة اللبنانية، في تغريدة على "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "مجلس الوزراء يصدر قرارًا بالإغلاق الكامل لمدة 4 أيام، اعتباراً من مساء الأربعاء 13 مايو، وحتى صباح الاثنين 18 مايو، على أن يصدر وزير الداخلية بيانا بالإجراءات التي ستطبق والاستثناءات".