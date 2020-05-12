وفاة النجم جيري ستيلر والد الممثل بن ستيلر

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 مايو 2020 10:43 مساءً - فارق الممثل الكوميدي جيري ستيلر، والد النجم بن ستيلر الحياة عن عمر ناهز الـ92 عاماً.

واشتهر الراحل بتأديته دور والد جورج كوستانزا في مسلسل "ساينفلد" التلفزيوني، كما ظهر مع ابنه بن في أكثر من فيلم كوميدي"زولاندر" و "زولاندر 2" و "هارت بريك كيد".

وأعلن بن عن وفاة والده بتغريدة على تويتر كتب فيها "يحزنني أن أخبركم أن والدي قد رحل، وكانت وفاته طبيعية".

بن ستيلر ينفصل عن كريستين تايلور بعد 18 عاماً من الزواج

ولد جيري ستيلر في نيويورك عام 1927، وقضى عدة سنوات في فرقة كوميدية مع زوجته آن ميرا التي رحلت عام 2015.

Advertisements

يشار إلى أن جيري ستيلر ترشح لجائزة "برايم تايم إيمي" عام 1997، عن دور "فرانك كوستانزا" عام 1997.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام الخليج 365

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "الخليج 365 فن"