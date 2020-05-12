إصابة شريف منير في حادث سير بعد معرفته بزواج ياسمين عبد العزيز

تنقلب الأحداث رأس على عقب بعد معرفة عبد الله (شريف منير) بترتيبات زواج طليقته غالية (ياسمين عبد العزيز) من مراد (كريم فهمي)، وأثناء عودته من عمله إلى القاهرة مع مساعدته ميرنا (سمر مرسي)، ينفعل عليها بسبب عصبيته مما حدث ويقوم بحادث سير تنقلب فيه سيارته.

يحدث خلال الحلقة ذهاب مراد إلى منزل

غالية لمقابلة والدتها عائشة (سوسن بدر)، وتوافق والدتها على طلب زواجه من ابنتها.

Advertisements

تنتهي الحلقة بـ إصرار من عبد الله لمعرفة علاقة مراد بـ غالية، لتجيبه بأنه سيتزوجها، يفاجىء بالخبر ويعود إلى القاهرة بسيارته بعد انتهاءه من عمله

مع مساعدتها ميرنا، وبسبب ضغطه النفسه وغضبه من زواج غالية يقوم بحادث سير على الطريق.

يذكر أن مسلسل "ونحب تاني ليه" من بطولة كل من ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، شريف منير، تارا عماد، سوسن بدر، عماد رشاد، كارلوين عزمي، أمينة مغربي، ممدوح الشناوي، صبا الرفاعي، علا رشدي، محسن صبري، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وتدور أحداثه حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية.