مؤسسة س الثقافية تنعي الراحل ابراهيم نصر

تنعي مؤسسة س للثقافة والإبداع الفنان الكبير إبراهيم نصر الذي وافته المنيه اليوم الثلاثاء ١٢ مايو الجاري. قال الكاتب الصحفي هيثم الهواري، رئيس اتحاد المسرحيين الافارقة ورئيس المؤسسة، أن الفنان الراحل أبراهيم نصر قامة وقيمة فنية كبيرة، أثرى Advertisements الفن المصرى بالعديد من الأدوار المتنوعة والمواقف الانسانية الجميلة . الفن المصرى بالعديد من الأدوار المتنوعة والمواقف الانسانية الجميلة . كانت مؤسسة س للثقافة والابداع قد كرمت الراحل خلال الدورة الرابعة من المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب الذي اقامته المؤسسة بمحافظة اسيوط مسقط رأس الفقيد خلال الفترة من ١١: ١٧ إبريل ٢٠١٩ ، حيث قال الراحل حينها " أشعر بسعادة بالغة بهذا التكريم لانه للمرة الأولى يتم تكريمي فى محافظتي، فأنا ابن قرية النخيلة بمحافظة اسيوط ، مؤكدا أن التكريم فى حياة الانسان فخر كبير"، رحم الله الفقيد. بمحافظة اسيوط مسقط رأس الفقيد خلال الفترة من ١١: ١٧ إبريل ٢٠١٩ ، حيث قال الراحل حينها " أشعر بسعادة بالغة بهذا التكريم لانه للمرة الأولى يتم تكريمي فى محافظتي، فأنا ابن قرية النخيلة بمحافظة اسيوط ، مؤكدا أن التكريم فى حياة الانسان فخر كبير"، رحم الله الفقيد.

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