فيديو .. هزيمة رامي عياش في إغلب السقا

تبدأ الحلقة التاسعة عشر من برنامج إغلب السقا بتحدي "مروحة الباسكت"، والتي فاز بها السقا، حيث فاجئ النجم رامي عياش بمهارته الكبيرة في اللعبة.
وبعد ذلك رامي عياش يهزم أحمد السقا بهذا الفارق في التحدي الثاني "قوس وسهم"،ويثبت عياش مهارته في الحساب من خلال تحدي "الخنافس"، وتفوق على السقا، وأيضًا خسر السقا في تحدي "البراية".
وفي التحدي الخامس "احفظ وإجري" استطاع السقا أن يهزم عياش، ليأتي التحدي السادسوالأخير "وزني دهب"، والذي استطاع خلاله النجم أحمد السقا الفوز على النجم رامي عياش، ومن حسن أخلاق السقا تنازل للتبرع إلى عياش.
يذكر أن برنامج إغلب السقا من تقديم النجم أحمد السقا، والنجمة رزان مغربي.
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