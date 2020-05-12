عادل إمام يغير اسمه لأبو محمد في الحلقة 19 من فالنتينو

تشهد أحداث الحلقة التاسعة عشر من المسلسل الرمضاني "فالنتينو" إتفاق عادل إمام (فالنتينو) وداليا البحيري (نور فالنتينو) على تغيير اسمه لأبو محمد.

ويقول لها إذا سأل اي شخص عن إسم زوجها، تخبره بأنه يدعى أبو محمد، ترد عليه بأنها ستنفز كلامه وفي نهاية حديثها معه تقول (فالنتينو) ويضربها بالقلم على وجهها، مطالباً بعدم ذكر اسمه مرة

أخرى، خوفاً من أن ينكشف سر زواجه الثاني من (نور فالنتينو)، خاصة أن زوجته الأولى دلال عبد العزيز (عفاف عصمت) تسكن في الفيلا المجاورة لفيلا (نور فالنتينو).

يذكر أن مسلسل "فالنتينو" بطولة كلاً من الزعيم عادل إمام، دلال عبد العزيز، داليا البحيري، سليمان عيد، حمدي الميرغني،

Advertisements

وفاء صادق، محمد الكيلاني، علاء عمرو، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، بدرية طلبة، هدى المفتي، طارق الإبياري، إلهام عبدالبديع، رانيا محمود ياسين، ومن تأليف .أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

زواج عادل إمام من داليا البحيري يضعه في مأزق كبير .. أحداث الحلقة ال 18 من فالنتينو

وتدور أحداثه حول نور عبدالمجيد الشهير بفالنتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته، ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.