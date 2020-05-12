عادل إمام يغير اسمه لأبو محمد في الحلقة 19 من فالنتينو

تشهد أحداث الحلقة التاسعة عشر من المسلسل الرمضاني "فالنتينو" إتفاق عادل إمام (فالنتينو) وداليا البحيري (نور فالنتينو) على تغيير اسمه لأبو محمد.
ويقول لها إذا سأل اي شخص عن إسم زوجها، تخبره بأنه يدعى أبو محمد، ترد عليه بأنها ستنفز كلامه وفي نهاية حديثها معه تقول (فالنتينو) ويضربها بالقلم على وجهها، مطالباً بعدم ذكر اسمه مرةأخرى، خوفاً من أن ينكشف سر زواجه الثاني من (نور فالنتينو)، خاصة أن زوجته الأولى دلال عبد العزيز (عفاف عصمت) تسكن في الفيلا المجاورة لفيلا (نور فالنتينو).
يذكر أن مسلسل "فالنتينو" بطولة كلاً من الزعيم عادل إمام، دلال عبد العزيز، داليا البحيري، سليمان عيد، حمدي الميرغني،
زواج عادل إمام من داليا البحيري يضعه في مأزق كبير .. أحداث الحلقة ال 18 من فالنتينو
وتدور أحداثه حول نور عبدالمجيد الشهير بفالنتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته، ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.
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