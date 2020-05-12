إسلام إبراهيم: العمل مع كاملة أبوذكري حلم تحقق.. وأتمنى تقديم دور شرير

توقع له الكثير أن يحفر اسمه بسهولة في عالم الكوميديانات منذ ظهوره في برنامج SNL فتكفي إطلالته على الشاشة حتى تضحك بتلقائية شديدة، وهو ما حدث في مسلسل بـ 100 وش فلم تنجح العصابة بدونه ولولا خبرته في التكنولوجيا، وكان لبوابة الوفد هذا الحوار مع حمادة أحد أفراد العصابة أو النجم إسلام إبراهيم.

كيف تلقيت ردود الأفعال حول شخصية حمادة ؟

ردود الفعل كانت مفاجأة بالنسبة لي، ولكنها عادة كاملة أبو ذكري ونيللي كريم وآسر ياسين فأعمالهم تحظى بنسب مشاهدة عالية وهو الأمر الذي أفاد المسلسل.

كيف تم ترشيحك ؟

كاملة أبو ذكري هي من قامت بترشيحي للدور، فلقد تلقيت اتصال هاتفي منها أثناء تواجدي في المملكة العربية السعودية لعرض مسرحية علاء الدين وتحدثت معي قرابة الساعة عن شخصية حمادة بكل تفاصيلها وبالطبع وافقت بدون تردد.

كيف قمت بالتحضير للدور ؟

قمت بصناعة تاريخ للشخصية، وبدأت متابعة عدد من المتعاملين مع الحاسب الآلي في المناطق الشعبية فقمت بالذهاب لـ (سايبر) للتحدث مع المتواجدين هناك ولاحظت إحاطتهم بكل الأمور

الخاصة بالكمبيوتر على الرغم من عدم معرفتهم باللغة الأنجليزية وهما أمران لا يتعارضا مع بعضهما البعض.

ما هي أصعب مشاهدك في ب100 وش؟

أصعب المشاهد كان مشهد الموتوسيكل لأنني لم أقم بقيادة موتوسيكل من قبل والوقت لم يكن متاح للتدريب بشكل جيد، كذلك أول ظهور لحمادة كان أثناء قيادته للموتوسيكل في وسط البلد وهو الأمر الذي أربكني كثيرًا بالإضافة لوقوع حادث لنا أثناء ركوب نيللي كريم معي فاختل التوازن ووقعت الحادثة وأصبنا بكدمات كثيرة.

ما الذي أضافة لك العمل مع كاملة أبو ذكري ؟

العمل معها متعة ليس لها حدود فلقد كان حلم من أحلامي العمل مع كاملة أبو ذكري، فهي دقيقة ومخلصة، تحب الممثل وتحترمه وتبث طاقة إيجابية، فلم أرى في حياتي شخص يفضل عمله على صحته ومجهوده مثلها ويهتم بكافة التفاصيل مما يشعر الممثل بأنه بين أيدي أمينة، وسأظل مدين لها

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بالفضل لأنها اختارتني للمشاركة في ب100 وش. ولقد اعتذرت عن بعض الأعمال للمشاركة في هذا المسلسل لأنها كانت تشترط التفرغ ولم أندم على ذلك فلقد تركت مهنتي الأساسية واتبعت شغفي بالعمل كممثل وهذا الشغف وصل لقمته مع كاملة.

جمعتك العديد من المشاهد مع نيللي كريم، حدثني عن أكثر المواقف الكوميدية التي حدثت بينكم ؟

نيللي سوية نفسيًا و طيبة جدًا ومحترمة كذلك تعمل بتركيز واجتهاد، كذلك قريبة من الكل فلا تشعر بوجود حواجز نفسية معها، كما أنها مثقفة جدًا ولقد كنت مرجعها في أي الأمور الشعبية.

أديت العديد من أدوار النساء، فكيف تعمل على تحضير تلك الأدوار ؟

أقوم بالتحضير لأدوار النساء كأي دور آخر كما أنني أودي شخصية المرأة بشكل ساخر أقرب للكاريكاتير فهي ليست شخصيات ذو تاريخ مثل حمادة أو تيسير في طلعت روحي.

متى سيعرض مسلسل بيضة دهب ؟

بيضة دهب تجربة مهمة جدًا بالنسبة لي فهو فكرتي وشاركت في كتابته وأول عمل ديجيتال لي وسوف يعرض بعد رمضان على منصة كور ميديا التي سوف تُفتتح ويُعرض عليه بيضة دهب.

ما هو الدور الذي تتمنى تقديمه ؟

هناك الكثير من الأدوار التي لم أقم بتأديتها بعد، فأنا أتمنى تأديه دور شر أو شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ما هي أعمالك القادمة ؟

هناك فيلم ولكن توقف تصويره بسبب الكورونا.