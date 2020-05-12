جنات تحتفل بعيد ميلاد زوجها-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الفنانة المغربية جنات بعيد ميلاد زوجها المحامي محمد عثمان، اذ انها نشرت مقطع فيديو لعدة صور تجمعها مع زوجها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت جنات على الفيديو قائلة: "عيد ميلاد سعيد لملك قلبي أحبك".

وقد نال هذا الفيديو اعجاب عدد كبير من المتابعين.

الجدير ذكره ان جنات لم تتقاض مؤخرا أجراً في إعلان مؤسسة مستشفى الكبد، الا انها تفاجأت بعدم وجود شكر لها على الاعلان. الامر الذي جعل البعض يعتقد أنها تقاضت أجراً مقابل الغناء.

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