رولا سعد بإطلالة رياضية-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية ​رولا سعد​ صورة جديدة لها ظهرت من خلالها بإطلالة رياضية في احد النوادي الرياضية، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وارتدت رولا في الصورة "بدي كت" اخضر مكشوف البطن، وعلّقت عليها قائلة: "مارس بعض الریاضة الخفیفة، وابتسم في وجه من تقابل،...تلك باختصار ھي متعة الحیاة".

ونالت صورة رولا سعد اعجاب عدد كبير من المتابعين.

الجدير ذكره ان رولا سعد كانت قد طرحت مؤخرا كليب اغنيتها "دكان شلاطة"، و ذلك على قناتها الرسمية على يوتيوب.

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