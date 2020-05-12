ميرنا وليد - بيروت - إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صور لبطلي المسلسل الشهير "​كاسندرا​"، ​كورايما توريس​ و​أوزفالدو ريوس​، بعد 24 سنة على عرض المسلسل.

وظهر بطلا المسلسل الشهير بالصور بشكل جديد ومختلف عن الماضي، وكانت كورايما توريس تقدّم دور (كاساندرا أروشا كونتريراس)، وأوسفالدو ريوس قدّم دور (لويس دافيد كونتريراس).

يُذكر أن مسلسل "كاسندرا" والذي تم عرضه في عام 1996، شكل ظاهرة فنية في وقتها، حيث أصبحت ملابس كاسندرا موضة ترتديها كل الفتيات، فيما كانت كاسندرا حلم كل شاب وأصبح بطل المسلسل فارس أحلام الفتيات.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- هل تذكرون بطلي مسلسل "كاسندرا"؟ هكذا أصبحا اليوم بعد مرور 24 سنة على عرضه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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