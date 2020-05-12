نوال الزغبي: "الفايروس بيقتلن بس الفساد بيعيشن"

ميرنا وليد - بيروت - اشارت الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ الى ان الذي استطاع محاربة ​فيروس كورونا​ بإمكانه ايضا محاربة الفساد والهدر، مضيفة ان السلطة السياسية لا تريد ذلك، اذ ان الفايروس يقتلهم لكن الفساد يعيشهم.

وكتبت نوال على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "اللي قدر ضبط شي متل كورونا استعصى ضبطه عند دول عظمى، بيقدر يضبط مزاريب الفساد و الهدر بس ما بدن، بتعرفوا ليه؟ لأن الفايروس بيقتلن ... بس الفساد بيعيشن".

وقد لاقى هذا المنشور اعجاب عدد كبير من المتابعين الذين ايّدوها رأيها.

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