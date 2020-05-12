بوراك أوزجيفيت يغيب عن عائلته ويوجّه هذه الرسالة

ميرنا وليد - بيروت - بعد نشر النجمة التركية ​فهرين أفجين​ صور لها تجمعها بطفلها "كاران"، عبّر زوجها الممثل التركي ​بوراك أوزجيفيت​ عن اشتياقه لهما بسبب غيابه عن المنزل لإنشغاله بتصوير "​المؤسس عثمان​".

وكتب بوراك: "أشتاق لكما فهرية وطفلي الجميل، لكن ظروف التصوير تمنعني من رؤيتكما كثيرًا، صوركما تحقق انتشارًا كبيرًا وتصلنا من الجماهير الكثير من رسائل الحب".

واضاف: "المؤسس عثمان يحصد نجاحًا كبيرًا يجعلني سعيدًا، لكن لا سعادة تفوق رؤية ابني يكبر بيني وبين شريكة دربي فهرية".

ويعد العمل التاريخي قيامة عثمان مكملا لمسلسل "قيامة أرطغرل" الذي تم عرضه لمدة 5 مواسم متتالية، وتمكن من تحقيق أرباح كبيرة وحقق نسب مشاهدة ضخمة تقدر بالملايين.

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