زين العمر برسالة لرئيس الجمهورية ميشال عون

ميرنا وليد - بيروت - وجّه الفنان اللبناني ​زين العمر​ رسالة لرئيس الجمهورية اللبناني ​ميشال عون​، طلب منه ان يكشف عن الفاسدين او عن الذين لا يسمحون له بتصليح الوطن ومحاسبة الفاسدين، مشيرا الى ان الشعب اللبناني تعب وجاع.

وكتب زين على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "سيدي الرئيس فخامة العماد ميشال عون ما بقا في شي تخسروا لا إنت ولا شعبك فبقى أو اليوم قول مين الزعران واضرب عالطاولة أو قول لشعبك مين خاطف لبنان ومين مش عم بخليك تصلًح الوطن وتحاسب الفاسدين . فخامة الرئيس ميشال عون نحتا جعنا أنا جعت شعبك جاع ما بقى فينا ننطر اوكي ؟".

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