غي مانوكيان يحتفل بـ يوم الممرضين العالمي بطريقة مميزة

ميرنا وليد - بيروت - في خطوة لافتة ومميزة احيا الفنان اللبناني ​غي مانوكيان​ حفلا للممرضين أمام احدى المستشفيات اللبنانية وذلك بمناسبة ​اليوم العالمي للممرضين​، وهي بمثابة تقدير منه لتضحياتهم وتعبهم في مواجهة ​فيروس كورونا​ الذي ينتشر في كل انحاء العالم، وكان قد نشر على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لممرضة، وعلّق عليها قائلا: "ينعاد عا جميع الممرضين والممرضات باليوم العالمي".

ولاقت خطوته اعجاب عدد كبير من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين ايدوا مبادرته وضموا صوتهم لصوته بالتضامن مع الممرضين وتوجيه الشكر لهم في يومهم العالمي.

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