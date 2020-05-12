نادية الجندي: "انا مكبرتش وبقا عندي جيل جديد"

ميرنا وليد - بيروت - تحدّثت الممثلة المصرية ​نادية الجندي​ عن مشاركتها في مسسلسل "​سكر زيادة​"، مشيرة الى ان دورها فيه مختلف عن باقي ادوارها وهو الأصعب، قائلة لبرنامج "القاهرة الآن" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر قناة "العربية - الحدث": "سكر زيادة جديد وفيه تحدي لنادية اللي أعمالها صعبة وقوية وأكشن.. إنما ده شكله مختلف حتى في الكوميديا بتاعته، كوميديا هادفة مش ضحك وابتذال".

واضافت: "الناس كلها قالولي نادية الجندي ظهرت فيه بشكل مختلف.. وفرحانة جدا إن بقا عندي جيل جديد من الجمهور 7 سنين و6 سنين، بيدخلوا يشكروا في دوري في المسلسل.. الفنان كل ما يكبر بيلوّن في أدواره، أنا مكبرتش لأن النجم ملوش عمر.. في بعض ناس سنوا السكاكين ومتربصين للعمل من قبل ما يتعرض، وأنا سعيدة بده لأن الجمهور اللي رد عليهم، مش إحنا".

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