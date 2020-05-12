جانسو ديري تهاجم منتجي تركيا وترفض ان تكون خادمة

ميرنا وليد - بيروت - وجّهت الممثلة التركية ​جانسو ديري​ رسالة انتقاد لمنتجي تركيا بسبب دفعهم الأموال للممثلين الشباب اكثر من الممثلات، مشيرة الى ان المسلسلات من الممكن ان تحملهنّ ممثلات لوحدهنّ دون الإستعانة بممثل.

ووصفت جانسو منتجي بلدها بالمتخلفين وانهم لا يأخذون بعين الإعتبار المساواة بين الرجل والمرأة ، رافضة ان تكون خادمة لممثل باعتبارها ان ذلك ينتقص من قيمتها كممثلة، داعية المنتجين للإنصاف.

الجدير ذكره ان جانسو هاجمت مؤخرا زميلاتها اللواتي تنشرن على حساباتهنّ الخاصة صورًا جريئة في شهر رمضان، ودعتهنّ لإحترام مشاعر المسلمين، وتأجيل نشر هذه الصورة الى ما بعد رمضان، مشيرة الى انه شهر للصلاة والصوم والعبادة لا لعرض الأجساد.

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