كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عايدة رياض: "اتعقدت من الجواز وعندي حزن كبير جوايا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضحت الفنانة عايدة رياض أنها تعرضت لعقدة نفسية خلال فترة زواجها من الفنان الراحل محرم فؤاد،مُوضحة: "محرم فؤاد جوزي الوحيد وأنا اتعقدت من الجواز، ومحرم كان كويس ولكن كان فرق السن مشكلة وهو كان بيحبني قوي وبيغير عليا قوي، وكان قافل الدنيا وصعب قوي".

وتحدثت الفنانة عايدة رياض خلال لقائها في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي، أنها تعرضت للحب ثلاثة مرات بعد وفاة محرم فؤاد، لكنها لم تتزوج، مُشيرة: "كان عندي أولويات بعد محرم فؤاد وأنا متجوزتش بعده وكنت بحب بس، وأنا حبيت 3 بعده".

وأشارت الفنانة عايدة رياض أن حياتها مليئة بالمواقف المحزنة، حيث قالت:" أنا دموعي من كتر ما بكيت نشفت وقلبي اللى بيبكي وعندي حزن كبير جوايا في حياتي،وبحاول أضحك لكن الحزن داخلي"، لافتة أن الشعور بالوحدة شئ سئ ولكنها تعودت على الوحدة والعمل .