كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عايدة رياض: "جوازى من أحمد بدير شائعة سخيفة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفت الفنانة عايدة رياض شائعة زواجها من الفنان أحمد بدير، لافتة إلى أن علاقتها به لم تتعدى علاقة الصداقة، كما أنها تفضل أن يكون الرجل الذي ترتبط به شقي، وهذا لا يتواجد فيه،حيث قالت:"زواجي من أحمد بدير شائعة وسيبوا الراجل فى حاله وعنده أولاد، وهو مش من النوع الشقي، وأنا بحب الراجل الشقي".

وأوضحت عايدة رياض خلال لقائها في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي،أنها قامت بتضيع فرص كثيرة،إذا كانت قد تمكنت من استغلالها جيدًا لأصبحت نجمة من نجوم الصف الأول،لافتة إلى أنها قامت بمجاملة العديد من الفنانين ولم يجاملها أحد طوال مسيرتها الفنية، حيث قالت:" عمري ما حد جاملني ودخلت الوسط الفني من خلال المسرح، وأنا مش جريئة كما يروج البعض وطيبة جدًا ويا ريتني أكون جريئة".

وأشارت عايدة رياض أن المجتمع العربي والشرقي متمسك بعادات وتقاليد يصعب الخروج عنها في الفن،موضحة أن دورها في فيلم "الكيت كات" لم يكن يشتمل على أي مشاهد إغراء وكل ما في الأمر أنها بنت فقيرة تتودد لشاب تحبه.